Einschränkungen: Stadtreinigung leidet weiter unter Personalmangel

Laut Stadt Augsburg hat sich der Krankenstand beim Abfallwirtschaftsbetrieb etwas verbessert. Dennoch gibt es nach wie vor Einschränkungen.

Der städtische Straßenreinigungs- und Abfallwirtschaftsbetrieb hat nach wie vor mit Personalmangel aufgrund von Krankheit zu kämpfen. Bereits im Herbst hatte die Stadt Augsburg darauf hingewiesen, dass es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr und der Straßenreinigung kommen könne. Die Kranken-Quote habe sich inzwischen gebessert, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), sie sei aber nach wie vor angespannt. Sobald Schnee falle, müsse man ohnehin verstärkt Personal für den Winterdienst abstellen. Mitunter könne es bei der Straßenreinigung zu einer Verschiebung bei den Reinigungsintervallen kommen. Bei der Müllabfuhr gab es aber nur kurzzeitig Ausfälle.

Personalmangel: Weiter Einschränkungen bei Stadtreinigung in Augsburg

Zuletzt hatten Bürgerliche Mitte und die Sozialfraktion Erben im Stadtrat kritisiert. Die Leistungen bei der Straßenreinigung seien so ungenügend, dass sich irgendwann die Frage nach der Berechtigung von Gebühren stelle, so Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte). Erben entgegnete, dass es für solche Äußerungen keine Grundlage gebe. Straßen seien ständig einer Verschmutzung ausgesetzt, man könne aber nicht täglich ein Kehrfahrzeug in jeder Straße fahren lassen. Die Einschränkungen seien bei Weitem nicht so groß, als dass Gebührenerstattungen ein Thema würden. (skro)