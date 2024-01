Augsburg

Einzelhandel: Hochzoll bekommt ein Möbelgeschäft

Plus In der Zugspitzstraße steht nach dem Auszug eines Getränkemarkts ein Flachbau leer. Schon bald werden dort Möbel aus der Türkei zum Verkauf angeboten.

Noch ist nicht zu erkennen, was bald in den Flachbau an der Zugspitzstraße 13 einziehen wird. Ein kleines Plakat im Schaufenster aber kündigt die Eröffnung von Emek Möbel an. Wer dahinter steht und warum es eine Zeit gedauert hat, bis der ehemalige Laden eines Getränkemarkts einen neuen Mieter gefunden hat.

Am 8. Januar, so steht es auf dem Plakat im Schaufenster wird Emek Möbel eröffnen. Die Recherche zum Unternehmen ist nicht ganz einfach: Der Inhaber stammt aus der Türkei und spricht kein Deutsch, berichtet der Immobilienbesitzer, der im noch leeren Ladenlokal anzutreffen ist. Über Umwege und die trürkische Homepage des Unternehmens ist zu erfahren, dass Emek Möbel seit 1981 im Möbelhandel tätig ist und in Augsburg einen Showroom eröffnet. Dort sollen aus der Türkei importierte Büro- und Wohnmöbel angeboten werden. In Neufahrn hat das Unternehmen laut Facebook-Eintrag bereits das Büro eines Autohauses ausgestattet.

