Einzelhandel in Augsburg: Zwischen Frust und Neueröffnungen

Der Handel kommt wegen Corona nicht in Schwung. Einige Geschäfte haben bereits ihre Öffnungszeiten verkürzt. Andere wagen einen Neuanfang - teils mit ungewöhnlichen Konzepten.

Das Leben in Augsburgs Innenstadt kommt wegen Corona nicht so richtig in Schwung. Geschäftsleute berichten, die Kundschaft sei gespalten: Die einen lassen sich die Lust am Shoppen nicht vermiesen, andere wünschen sich der steigenden Inzidenzen wegen 2G zurück. "Ich erlebe eine Stimmung, wie ich sie in all meinen Jahren im Einzelhandel nicht erfahren habe", erzählt die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Altstadt. Eine Kollegin hält die ständig wechselnden Regelungen für ein Problem. "Viele Kunden wissen gar nicht, was aktuell gilt. Da lassen sie einen Besuch lieber ganz sein", hat sie den Eindruck. Am Mittwoch hat der Verwaltungsgerichtshof 2G im Handel generell gekippt. Einkaufen kann damit wieder jeder - und auch in jedem Geschäft.

Im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft gingen die Umsätze im innerstädtischen Einzelhandel nach Umfragen des Handelsverbands Deutschland um rund ein Drittel gegenüber 2019 zurück, bei Bekleidung lagen die Umsatzverluste sogar noch höher. Viel verändert habe sich daran auch im Januar nicht, weiß Marcus Vorwohlt, Chef des Modehauses Rübsamen. "Der Januar hat in der Regel noch starke Umsätze und ist, trotz Rabatten, auch für den Abverkauf wichtig", schildert er. Es schmerze daher schon, dass die Kauflaune nach wie vor getrübt ist. Vor allem, weil die 2G-Regel im Handel für viele Geschäfte schon vor einiger Zeit aufgehoben wurde und die Menschen aus freien Stücken fernblieben, nicht, weil Regeln sie hindern würden. Ein richtiges Tal erwarte er für den traditionell ohnehin umsatzschwachen Februar. Die Öffnungszeiten seines Hauses in der Karolinenstraße hat Marcus Vorwohlt daher angepasst. Beraten und verkauft wird von Montag bis Samstag nur noch zwischen 10 und 17 Uhr auch. Auch bei Eckerle in der Annastraße oder Calida in der Philippine Welser-Straße hängen Schilder mit geänderten Öffnungszeiten in den Schaufenstern. Generell schließen derzeit viele Läden bereits um 18 Uhr.

15 Bilder Diese Geschäfte haben 2021 in Augsburg eröffnet und geschlossen Foto: Ulrich Wagner

Neue Modegeschäfte eröffnen in Augsburg

Doch trotz aller Widrigkeiten gibt es auch Optimisten unter den Geschäftsleuten. In der Innenstadt haben neue Läden eröffnet. Bereits im September zog 24Colours in der Karolinenstraße in die ehemaligen Räume von Vom Fass (ist jetzt in der Philippine-Welser-Straße). Angeboten wird Mode des gleichnamigen Berliner Modelabels, das über 40 Stores in ganz Deutschland hat. Jedes Kleidungsstück wird nur 500-mal produziert. Der Laden in Augsburg erhält pro Monat etwa 30 neue Teile.

Cagri Ulgurlu ist seit Anfang Januar mit seinem Modegeschäft Gleis 11 in der Altstadt nahe der Komödie aktiv. In dem Laden steckt nicht nur Mode für Frauen, sondern auch ein Stück Familiengeschichte: "Mein Opa kam in den 60er-Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Die Züge aus der Türkei kamen alle an Gleis 11 in München an", erzählt der junge Mann. Weil sein Opa, wie die ganze Familie, an Mode interessiert war, sei der Laden nun unter dem Namen Gleis 11 entstanden. Zu kaufen gibt es nur Einzelstücke, die Ulgurlu von verschiedenen Ateliers bezieht. Dass die Eröffnung eines Modeladens in Corona-Zeiten ein Wagnis ist, sieht Ulgurlu anders: "Wir haben in den Tagen seit der Eröffnung gemerkt, dass die Menschen Lust haben, vor allem in kleinen, schnuckeligen Geschäften einzukaufen, wo es gute Beratung und dazu ein nettes Gespräch gibt." Mit den ersten Tagen seit Eröffnung sei er zufrieden: "Es sind nicht die Massen an Menschen unterwegs, aber diejenigen, die in unseren Laden kommen, kaufen auch."

Kombination aus Frisör und Lifestyle-Geschäft im Antoniushof

Auf viele Kunden hoffen auch Sandra Maresch und Petra Findeisen, die im Antoniushof Richtung Wintergasse ein neues Konzept ausprobieren. Ein Frisörsalon gepaart mit einer Ecke für Lifestyle und Wohnaccessoires. "Wir haben schon lange Zeit darüber nachgedacht, diese Kombination in die Tat umzusetzen, doch dann kam Corona, alle Frisöre waren geschlossen", beschreibt Findeisen. Das Projekt lag zunächst auf Eis. Erst als klar wurde, dass Frisöre auch bei höheren Inzidenzen nicht mehr schließen müssen, nahmen die beiden einen neuen Anlauf. "Dann waren wir so mutig und haben noch dazu diese tolle Location gefunden", erzählt Maresch. Seit Anfang Januar läuft der Laden jetzt.

Lesen Sie dazu auch

Gut angenommen wird bereits die Retroarea, die für zwei Monate (bis 15. Februar) eine städtische Immobilie in der Annastraße (zuvor der Pop-up-Store Zwischenzeit) bespielt. Angeboten wird ausschließlich Vintage- und Secondhandware. Beliefert werden die drei jungen Gründer aus Augsburg von nationalen und internationalen Partnern, die die Kleidung per Hand vorsortieren. "Wir nehmen natürlich nur Klamotten auf, die den aktuellen Style und Zeitgeist treffen oder sich mit derzeit angesagten Trends gut kombinieren lassen", schildert Mitgründer Marius Schaller. Kleidung die beschädigt ist, wird repariert: "Manchmal machen wir aus zwei Hosen einfach eine. Das Hosenbein hat dann beispielsweise eine schwarze und eine blaue Hälfte." Bislang war das Unternehmen nur online aktiv, jetzt wolle man auch den stationären Handel testen. Bisher sei man mit dem Kundenzulauf sehr zufrieden - trotz Corona.