Einzelhandel: Weitere Händler geben in der Innenstadt auf

Nach drei Jahren schließt Sophia Humbaur ihr Geschäft „My Wild Store“ in der Phillipine-Welser-Straße: „Räumungsverkauf“ steht seit dieser Woche auf roten Postern in den Schaufenstern, im Laden ist die Ware bereits teils stark reduziert. Monatelang habe sie mit sich gerungen, aber letztlich entschieden, das Kapitel zu beenden. „Der stationäre Handel steht vor so großen Herausforderungen. Das Kaufverhalten hat sich spürbar verändert, die Frequenz in der Innenstadt nachgelassen“, erklärt sie ihre Gründe. Zuletzt hatte es schon Schließungen gegeben, im Innenstadt-Handel stehen auch an anderer Stelle Veränderungen an.

