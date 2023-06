Eis auf Knopfdruck: Im Augsburger Textilviertel steht jetzt ein Eis-Automat

Seit Kurzem steht am Färberturm im Augsburger Textilviertel ein Eis-Automat. Wer dahintersteckt, was dort angeboten wird – und wie viel die Becher kosten.

Die Schlagzahl in Augsburger Eisdielen steigt von Grad zu Grad, von Tag zu Tag. Zuletzt haben mehrere von ihnen im Stadtgebiet neu eröffnet, so zum Beispiel das „Stanghetto“ in der kurzen Bahnhofstraße. Auch in der noch jungen Bar "36 Grad" gibt es Eis zu kaufen. Doch eines ist allen diesen Geschäften gemein: Sie müssen irgendwann schließen. Bei einem neuen Angebot im Textilviertel ist das anders.

Neuer Eis-Automat steht im Augsburger Textilviertel am Färberturm

In einem Automaten, der seit Ende Mai am Färberturm steht, gibt es Eis auf Knopfdruck – und zwar 24 Stunden. Nach Angaben des Herstellers "Meisterhand", der im Martinipark sitzt, ist das Eis Bio – und in zweierlei Varianten zu kaufen: Entweder im 400ml-Kraftpapierbecher oder im 160 ml-Becher. Die Preise liegen bei 3,50 Euro für den 160ml-Becher und 8 Euro für den 400ml-Becher. Angeboten werden verschiedene Sorten, teils auch vegan. (AZ)