Schwere Erkrankung bremst Augsburger Rockstar aus

Alexander Wesselsky, Sänger der Band Eisbrecher, muss operiert werden. Dies hat Folgen für die geplante Tour. Für "Sommer am Kiez" in Augsburg gibt es eine Lösung.

Die Formation Eisbrecher gehört seit vielen Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten Rockbands. Dies liegt nicht zuletzt an Sänger Alexander Wesselsky, einem gebürtigen Augsburger. Wenn Eisbrecher auftritt, wird es laut. Heavy Metal ist die musikalische Stilrichtung. Derzeit ist es leiser geworden um die Band. Wesselsky ist gesundheitlich stark angeschlagen, wie er selbst seinen Fans mitteilt. Er muss operiert werden. Konzerte werden abgesagt. Gestrichen ist der geplante Auftritt im Juni bei der Veranstaltungsreihe "Sommer am Kiez" in Augsburg. Eisbrecher sollte beim Open Air im Gaswerk als Zugnummer auftreten. Veranstalter Stefan "Bob" Meitinger hat in Absprache mit Wesselky eine Lösung gefunden. Diese betrifft auch bereits erworbene Karten.

Band Eisbrecher: Sänger Wesselsky ist ein charismatischer Mensch

Wesselsky gilt als charismatischer Mensch. Konzertkritiker sagen, der 55-Jährige verstehe es perfekt, das Publikum in die Show einzubinden. Es kommt dem Musiker zugute, dass er zudem als Moderator sein Geld verdient. Wesselsky hat in einer persönlich gehalten Mitteilung an die Fans über die schwere Erkrankung informiert. Wörtlich heißt es: "Ich muss mich von einem Teil meines Original-Innenlebens trennen, damit es zukünftig mit voller Kraft weitergehen kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es Einem auf den Geist geht, wenn man plötzlich öfter in der Werkstatt ist als das eigene Auto."

Zur Erkrankung äußert sich der Musiker, der in Langweid (Kreis Augsburg) lebt, nicht näher. Er informiert, dass er sich Ende Mai einer Operation unterziehen müsse. Bereits Anfang dieses Jahr lag der 55-Jährige im Krankenhaus. Ihm wurde im Vincentinum ein neues Kniegelenk implantiert, dadurch habe er jetzt auch Metall im Knie, wie er damals sagte.

Doro Pesch Augsburg gastierte im Vorjahr bei "Sommer am Kiez" am Gaskessel. Foto: Michael Hörmann

Die anstehende Operation führt dazu, dass die Band Eisbrecher geplante Konzerte absagen muss. Am Samstag, 8. Juni, wäre quasi als "Heimspiel" ein Auftritt am Gaswerk ein Open-Air angestanden. "Metal am Gaskessel" heißt das Motto der mehrstündigen Veranstaltung. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn soll gegen 15 Uhr sein. Rund 70 Euro kostet das Tagesticket. Fans müssen an diesem Tag auf Eisbrecher verzichten.

Sommer am Kiez in Augsburg: Eisbrecher soll jetzt am 28. Juli auftreten

Veranstalter und Gastronom Stefan "Bob" Meitinger, selbst ein großer Fan von Heavy Metal, kennt Wesselsky seit Langem. Meitinger sagt auf Anfrage: "Dass Eisbrecher absagt, war ein Schock für uns. Vor allem wegen des Grunds." Derzeit sei vereinbart, dass es in diesem Jahr einen Auftritt von Eisbrecher bei "Sommer am Kiez" geben werde. Termin ist am Sonntag, 28. Juli. Dann geht es aber nicht auf das Gelände am Gaswerk, der Aufritt ist am Helmut-Haller-Platz.

Lesen Sie dazu auch

Sommer am Kiez in Augsburg: Das passiert mit Tickets für Eisbrecher

Für das Open-Air am 8. Juni hat Meitinger Ersatz gefunden: "Die Band Sodom um Frontmann Tom Angelripper ist am Start." Es sei toll, dass Sodom kurzfristig eingesprungen sei. Sieben Bands werden spielen. Der Vorverkauf für das Open Air war gestartet worden, als niemand etwas von der nötigen Operation bei Alexander Wesselsky ahnen konnte. Eisbrecher-Fans hatten sich insofern Tickets gesichert. Dazu sagt Meitinger: "Karten kann man zurückgeben, wenn man ausschließlich Eisbrecher-Fan ist." Man könne mit der Karte aber auch zum Ersatztermin kommen. Zudem gebe es ein handsigniertes Eisbrecher-Shirt. Die Band hat in der Vergangenheit bereits zwei goldene Schallplatten erhalten.