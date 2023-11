Eiszeit in Haunstetten: Für die Familie Braun ist Eislaufen ein großer Spaß

Die Eishalle in Haunstetten hat bis März geöffnet. Der Publikumslauf ist auf mehrere Tage in der Woche verteilt.

Draußen wird es langsam ungemütlich, kalt ist es zudem. Der Winter rückt näher. Wer Lust hat, kann bereits jetzt seine Schlittschuhe schnüren, denn die Eishalle Haunstetten ist bereits geöffnet. Die Saison dauert bis März. Beliebt ist der Eissport, so gehört Alexander Braun zu den Läufern. Er kam mit Tochter Katharina (10) und Sohn Peter (8) aus Mertingen in die Haunstetter Eishalle.

Früher wurde in Haunstetten noch auf Natureis gelaufen. Im Jahr 1970 eröffnete die Kunsteisbahn – damals noch ohne Überdachung. Seit der Eingliederung Haunstettens im Jahr 1972 pflegt und unterhält die Stadt Augsburg die Eisbahn. 2009 wurde eine geschlossene Halle gebaut. Die Aufteilung ist geregelt. Viele Eiskunstlauf- und Eishockeyvereine trainieren in der Eishalle Haunstetten. An Wochenenden, am Dienstag- und Donnerstagvormittag sowie am Montagnachmittag ist die Eishalle für den Publikumslauf geöffnet. Die Halle ist in der Sportplatzstraße. (möh)