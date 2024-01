Rückkehr von Elefanten und eine neue Themenwelt: Was sich 2024 im Zoo tut

Plus Im Augsburger Zoo wird viel Geld investiert. Vor allem Großtiere sollen ein neues Zuhause bekommen. Besucher dürfen sich auf die Rückkehr von Elefanten freuen.

Wo sind denn die Löwen? Sonst begrüßen sie die Besucher direkt am Eingang des Augsburger Zoos. Aktuell sieht man keine Tiere, sondern einige Arbeiter im Gehege. "Die Löwen bekommen ein Absperrgehege", sagt Laura Japke vom Zoo. "Nach neuen Regelungen müssen Löwen separiert werden können, sollte dies etwa nach Kämpfen nötig sein", erläutert sie die Vorgaben. Wenn alles nach Plan läuft, können vor Ostern zwei neue Löwen-Männchen einziehen. Das neue Löwengehege wird im Jahr 2024 im Zoo aber nicht die einzige Änderung bleiben.

Der größte Neubau ist das sogenannte Himalaya-Land. Zwischen Festwiese und Mandrillgehege soll das neue Themengebiet entstehen. Dort werden mehrere Tierarten aus diesem Lebensraum angesiedelt: Neben dem Umzug der Goldtakine sind unter anderem auch Schneeleoparden angedacht. "Die Gestaltung in Zoos soll näher an die Lebensräume angepasst werden", erklärt Laura Japke, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zoo tätig ist.