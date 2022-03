Augsburg

vor 50 Min.

Elf Tage Kisten schleppen: Der Umzug des Bayernkollegs ist geschafft

Der Innenhof der ehemaligen Pädagogischen Hochschule wurde überdacht. Als Hingucker befindet sich darin nun Kunst am Bau.

Plus Seit Kurzem werden die Kollegiaten in den sanierten Räumen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule unterrichtet. Am Samstag gibt es Führungen.

Von Miriam Zissler

Solch ein Umzug ist kein leichtes Unterfangen: Elf Arbeitstage hat es gebraucht, um Möbel und Lehrmaterial des Bayernkollegs in die fast vollständig sanierte ehemalige Pädagogische Hochschule zu transportieren. Seit einigen Tagen wird dort nun unterrichtet. Eine Tafel im Eingangsbereich hilft den Schülerinnen und Schülern zur Orientierung. Dort erfahren sie, wo sich jetzt ihre Unterrichtsräume befinden.

