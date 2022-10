Augsburg

Eltern ärgern sich über Sanierungsstau an Schulen – und machen der Stadt Druck

Plus Am Rand des Bildungsausschusses machen Mütter ihrem Unmut über die aufgeschobene Turnhallensanierung Luft. Auch an anderen Einrichtungen besteht Handlungsbedarf.

Von Miriam Zissler

Vera Dossen-Horn und Sabine Grühn haben Transparente gebastelt. "Eine Sporthalle für eine Sportschule. Jetzt!!!" und "Geld für so vieles?! Warum nicht für unsere Kinder??!! Das sind unsere Steuern" steht darauf. Als es im Bildungsausschuss am Donnerstag um die Sanierung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums (RDG) geht, strecken die Mütter ihre Plakate in die Höhe. Doch es nutzt nichts: Die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Schulturnhalle wird aufgrund fehlender finanzieller Mittel bis auf Weiteres zurückgestellt. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) wird in der Diskussion im Lauf des Nachmittags von einigen Stadträten kritisiert. Mit diesem Aufschub, heißt es, sei nichts gewonnen. Wild bietet immer wieder um Geduld, schließlich gäbe es noch viele andere Schulen, die "dringend hohe Summen" bräuchten. Im Lauf der Sitzung kommt ein weiterer extremer Fall zur Sprache.

