EM-Bewerbung: Schwarz-Grün schießt ein Eigentor

Ein Blick ins Jahr 2029: Tausende Fans liegen sich bei sommerlichen Temperaturen in den Armen. In der Partyzone feiern Menschen aus ganz Europa ein großes, gemeinsames Fest. Es ist ein Fußball-Sommer, der noch lange nachhallen wird. Diese – zugegeben – leicht romantisierte Vorstellung, wird Realität. Aber nicht in Augsburg. Sondern voraussichtlich in Leverkusen, Hamburg oder München. Schwarz-Grün hat Augsburg als Austragungsort für die Frauen-Fußball-EM 2029 vorzeitig aus dem Spiel genommen. Und das völlig ohne Not.

Jonas Klimm

Augsburg

Eigentor