Empfang der AfD in Augsburg: Bundeschef sagt Teilnahme ab

Tino Chrupalla war als Hauptredner einer Veranstaltung im Augsburger Rathaus am 25. März vorgesehen. Jetzt kommt er nicht. Hinter einer Gegendemo steht ein Fragezeichen.

Wie bereits zu Jahresbeginn die anderen Stadtratsfraktionen dies taten, richtet auch die AfD einen Empfang im Augsburger Rathaus aus. Termin ist am Samstag, 25. März. Als Hauptredner der politischen Veranstaltung war der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla angekündigt. Er hat seine Teilnahme abgesagt. Offen ist daher, ob eine Gegenkundgebung, die vor dem Rathaus angemeldet ist, nun stattfindet.

Andreas Jurca, Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat, bestätigt die Absage: "Als Ersatz kommen unser Bezirksvorsitzender Christoph Maier und der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ulrich Singer." Ebenfalls mit von der Partie ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka. Der Empfang beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr am Samstag, 25. März.

Bündnis für Menschenwürde in Augsburg meldet Kundgebung bei AfD-Empfang an

Politische Gegner der AfD haben bei der Stadt Augsburg eine Gegenkundgebung für den 25. März angemeldet. Die Initiative kommt vom Augsburger Bündnis für Menschenwürde. Es hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen AfD-Veranstaltungen in Augsburg protestiert. 6000 Menschen gingen im Sommer 2018 auf die Straße, als der AfD-Bundesparteitag in Augsburg stattfand.

32 Bilder Gegner demonstrieren gegen AfD-Parteitag in Augsburg Foto: Annette Zoepf

Sprecher Matthias Lorentzen sagt auf Anfrage, dass noch nicht entschieden sei, ob die Kundgebung am 25. März wie geplant über die Bühne gehe: "Wir diskutieren in unserem Kreis in Anbetracht der neuen Ausgangslage, wie wir damit umgehen."

