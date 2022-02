Augsburg

Ende einer Augsburger Haus-WG: "Mir wird ein Stück Familie fehlen"

Plus Haus-WG, Partyhaus, Kommune? 28 junge Menschen haben sich in der Rosenaustraße ihre eigene kleine Welt geschaffen. Doch bald soll die "Rosenaux" Geschichte sein.

Von Manuel Andre

Im Sommer 2021 scheint die Welt in der Rosenaustraße 6 noch in Ordnung. Die Coronazahlen sinken, im Garten der Hausgemeinschaft stehen Tische, Liegestühle und ein großes Trampolin. Es ist später Nachmittag, die Abendsonne lässt die Gleise erstrahlen, die am Haus vorbeiführen. Junge Menschen trinken Bier, spielen Gesellschaftsspiele und lachen. Dann reicht jemand aus dem Fenster einen riesigen Topf mit Nudeln, die etwa 15 Menschen schieben sich die Pestogläser hin und her und essen gemeinsam.

