Endlich ist es wieder soweit: Der Augsburger Herbstplärrer ist eröffnet

Der Augsburger Plärrer ist heute gestartet und dauert bis Sonntag, 11. September. Am Samstag steht der große Festumzug auf dem Programm. Spielt das Wetter mit?

Traditionell beginnt der Augsburger Herbstplärrer am letzten August-Wochenende. Auftakt ist stets am Freitag. Der Betrieb auf Schwabens größtem Volksfest läuft seit heute Nachmittag. Um 16 Uhr ging es los, später folgt der traditionelle Fassanstich. Am Freitagabend steht zudem ein Feuerwerk auf dem Programm. Tagsüber sah es allerdings so aus, dass es zu später Stunde regnen könnte.

Während des Umzugs kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Augsburg

Am Samstag findet ein Höhepunkt des Plärrers statt. Der große Festumzug bewegt sich aus der Innenstadt in Richtung Festgelände. Die Strecke ist verkürzt. Los geht es um 12.30 Uhr in der Prinzregentenstraße. Spielt das Wetter beim Umzug mit? Die Prognosen deuten auf leichte Regenschauer hin. 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angekündigt. Mit von der Partie sind Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Wegen des Umzugs kommt es in der Innenstadt und entlang der Wegstrecke zu Verkehrsbehinderungen.

Bis Sonntag, 11. September, dauert der Herbstplärrer. An den Mittwochen findet ein Kinder- und Familientag statt. Freitags gegen 22 Uhr sind die beliebten Feuerwerke terminiert.

Die Stadt Augsburg weist Besucherinnen und Besucher auf einzelne Punkte hin, die den Aufenthalt angenehmer machen sollen.

An- und Abreise Aufgrund der hohen Besucherzahlen und begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt das Marktamt den Besucherinnen und Besuchern die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle "Plärrer" der Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord/Hauptbahnhof über den Königsplatz befindet sich direkt am Haupteingang an der Langenmantelstraße.

Lesen Sie dazu auch

Parkmöglichkeiten Kostenlose Parkplätze sind auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt (Zufahrt über die Senkelbachstraße) zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag von 18 bis 1 Uhr. An den Wochenenden stehen die Parkplätze ganztägig zur Verfügung. Gebührenpflichtige Parkplätze sind auf den Parkplätzen an der Holzbachstraße (Einfahrt über die Zufahrt zur Deutschen Post) sowie auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße.

Bierpreis Im Binswanger-Zelt kostet die Maß Bier 10,70 Euro; im Schaller-Zelt sind es 10,80 Euro.

Fahrgeschäfte Es gibt vier sogenannte Großgeschäfte. Hinzu kommen sieben Traditionsgeschäfte und ebenfalls sieben Kindergeschäfte. Neu ist die Schienenbahn "X-Racer".

Klicken Sie in der Grafik unten rechts auf Zoom oder Vollbild, um die Ansicht zu vergrößern.

Sonstige Geschäfte Am Gelände stehen drei Losbuden, ein Spielwaren- und Ballverkaufsgeschäft, sechs Schießbuden sowie zehn Spielgeschäfte.

Imbissgeschäfte Insgesamt 16 Stände hat das städtische Marktamt zugelassen.