Endlich wieder Firmenlauf: "Die Vorfreude reicht zum Mond und zurück"

Augsburgs größtes Laufevent findet nach zweijähriger Pause wieder statt. 5400 Menschen starten an der Messe - unter ihnen auch Redaktionsmitglieder, die hier berichten.

"Die Vorfreude reicht bis zum Mond und wieder zurück", sagt Katja Mayer. Sie organisiert den elften M-net Firmenlauf der km-Sportagentur. Seit 8 Uhr ist sie an diesem Donnerstag auf dem Messegelände im Einsatz. Das lange Warten ist vorbei. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Firmenlauf endlich wieder in größerem Rahmen statt. Start ist um 19 Uhr an der Messezufahrt. Die Vorbereitungen für die Hybrid-Veranstaltung laufen seit Wochen auf Hochtouren. Den ganzen Tag über wird Katja Mayer auf dem Messegelände sein und die Realisierung des größten Laufevents in Augsburg betreuen. Etwa 5400 Präsenzläuferinnen und -läufer sowie gut 900 virtuelle Teilnehmende werden am Donnerstagabend um die Siegerposten in verschiedenen Kategorien wetteifern. Die Firmen treten in Teams an und kämpfen darum, als Erster im Ziel anzukommen.

***

Wenn der Startschuss ertönt, hat der Wettkampf längst begonnen. Am Vorabend wird alles vorbereitet. Das Starterpaket, die Gutscheine durchgesehen, aussortiert, die Nummer am Shirt befestigt, einmal angezogen. Größe S war bestellt, Größe M ist drin, dazu die Erklärung, dass die Firmen-Shirts in diesem Jahr kleiner ausgefallen seien. War das eine Sparmaßnahme des Herstellers, seine Antwort auf die Inflation? Zum Glück ist das rechtzeitig aufgefallen, sonst wären wir alle als Wurst in Pelle angetreten. Wichtig ist: Den Kopf schon einmal auf den Wettkampf vorzubereiten und damit auch den Körper. Am Morgen vor dem Rennen noch einmal locker laufen, ein paar Sprints, das Renntempo fühlen, ja dazu sagen. Tagsüber im Büro nicht stressen lassen, ruhig bleiben, immer mal wieder die positive Aufregung spüren. Firmenlauf, Wettkampftag, das ist etwas Besonderes, das ist Adrenalin: das große Starterfeld, der wilde Sprint am Anfang, um raus aus dem Getümmel zu kommen. Vorfreude - bis die Wetter-App Regen fürs Rennen anzeigt.

Oh je, heute ist es ja so weit. Firmenlauf ist ein bisschen wie Weihnachten: Erst denkt man, das ist ja noch ganz lange hin, dann ist der Tag plötzlich da. Doch während man an Heiligabend zumindest noch Verlegenheitsgeschenke besorgen kann, rettet eine Pro-Forma-Laufeinheit am Morgen vor dem Lauf die Vorbereitung auch nicht. Ein Trost: Was man so hört, sind die Kolleginnen und Kollegen auch nicht alle völlig austrainiert. Na denn: gute Miene zum schweren Spiel und alle auf zum Gruppenfoto. Wer weiß, ob wir danach noch lachen können…

***

Angemeldet sind beim Neustart nach Corona nun angeblich viel weniger Läufer. Aber hallo: Auch an diese Menge muss man sich erst einmal wieder gewöhnen. Wo sind jetzt meine Teamkolleginnen und -kollegen in den schwarzen Leibchen hin? Die Strategie ist klar: Nicht zu weit hinten starten. Damit man schneller aus dem Pulk der langsameren Läufer raus ist, sagt unser Teamkapitän. Damit ich nicht als letzter von den rund 6000 Starterinnen und Starter ins Ziel komme, denke ich mir im Stillen.

Aus einigen Unternehmen treten große Gruppen beim Firmenlauf an. Foto: Michael Hochgemuth

***

Ganz erstaunlich, wie groß die Beteiligung bei manchen Unternehmen ist. Bei der größten Mannschaft könnte man sich gar die Frage stellen: Arbeiten bei euch denn heute nur die Roboter? Tatsächlich sehen sich einige wohl heute zum ersten Mal seit Monaten wieder. Auch schön. Da kann man Erinnerungen austauschen. Weißt du noch? Letztes Mal, vor Corona, war doch unser alter Chef hier auch noch dabei…