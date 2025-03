Endspurt am Faschingsdienstag: Das ist in Augsburg alles geboten

Endspurt im Augsburger Fasching: Am Dienstag ist in der Stadt noch einiges geboten. Das närrische Treiben am Rathausplatz biegt auf die Zielgerade ein. Auch in der City-Galerie sind Faschingsgesellschaften präsent. Das Einkaufscenter hat regulär bis 20 Uhr geöffnet. Es gibt ein umfangreiches Programm. Was sonst noch geboten ist.

Bei der Stadt Augsburg gibt es ein reduziertes Programm. Die Stadtverwaltung ist am Faschingsdienstag, 4. März, ab 12 Uhr größtenteils geschlossen. Der Stadtmarkt schließt um 13 Uhr. Das Spickelbad hat bis 18 Uhr geöffnet. Die Telefonvermittlung, die Bürgerinformation am Rathausplatz, das Bürgeramt mit allen Bürgerbüros sowie das Sachgebiet Migration und Aufenthalt sind bis 12 Uhr erreichbar, so die Stadt.

Die Müllabfuhr fährt in Augsburg regulär

Bei Müllabfuhr und Straßenreinigung gilt folgende Regelung: Kundencenter, Wertstoff- & Servicepunkte (Unterer Talweg 89, Holzweg 32, Johannes-Haag-Straße 29 und Oberer Auweg 11) sowie die Deponie Augsburg-Nord sind bis 12 Uhr geöffnet. Die Müllabfuhr fährt regulär.

Am Faschingsdienstag bleiben alle Häuser der Kunstsammlungen & Museen Augsburg geschlossen.