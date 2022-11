Augsburg

vor 16 Min.

Endspurt bei den Bauarbeiten an der Holzbachbrücke

Von Stefan Krog

Seit Wochen sorgt die einspurige Verkehrsführung an der Holzbachbrücke für Staus. Am Wochenende wird es noch mal enger, doch ein Ende ist in Sicht.

Die Stadt Augsburg geht beim Neubau der Holzbachbrücke in den Endspurt, allerdings kommt es nun noch mal zu Verkehrseinschränkungen. Nachdem die einspurige Verkehrsführung stadteinwärts seit einigen Wochen für Staus im morgendlichen Berufsverkehr auf der Bgm.-Ackermann-Straße sorgt, wird es am kommenden Wochenende nochmals enger. Von Freitagmorgen bis einschließlich Sonntag steht in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur je Richtung zur Verfügung, weil die Fahrbahn asphaltiert wird. Zudem ist das Linksabbiegen von der Bgm.-Ackermann-Straße in die Holzbachstraße (Richtung Plärrer) nicht möglich. Rund eineinhalb Jahre wurde an der Holzbachbrücke in Augsburg gebaut Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit unter rollendem Verkehr ist der Neubau der Holzbachbrücke am Übergang von der Bgm.-Ackermann-Straße zur Rosenaustraße damit so gut wie abgeschlossen. Ab Montag muss dann noch der südliche Geh- und Radweg fertiggestellt werden. So lange müssen der Fuß- und Radverkehr noch die Umleitung nutzen. Dem Autoverkehr stehen ab Montag dann wieder alle Abbiegespuren offen. Die Bgm.-Ackermann-Straße wird täglich von bis zu 40.000 Fahrzeugen befahren, die zum Großteil auch die Brücke nutzen.

