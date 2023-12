Endspurt im Jahr 2023: In der Stadt Augsburg ist viel los

Am Samstag wird eingekauft und gefeiert. Was man zum Jahreswechsel wissen sollte. Auch wenn es um ein dringendes Bedürfnis geht.

Es war zu erwarten: Am Samstag ist in Augsburg noch jede Menge los. Menschen kaufen ein und feiern ausgiebig. Viel Zeit im Jahr 2023 bleibt ihnen nicht mehr. Am Sonntag ist ja bereits Silvester. Es gibt einige Aspekte, die es zum anstehenden Jahreswechsel zu beachten gilt. In der Gastronomie kann man zum Beispiel Geld sparen.

Anstehen für den Einkauf: Am Stand Thassos in der Viktualienhalle am Stadtmarkt ist samstags jede Menge los. Foto: Michael Hörmann

Bereits am Samstagvormittag ist auf dem Stadtmarkt einiges los. Manche Kunden holen ihre Vorbestellungen ab. An einem Stand in der Viktulienhalle steht gegen 8.30 Uhr eine Schlange von knapp 15 Personen. Der Stadtmarkt schließt am Samstag wie gewohnt um 14 Uhr.

Mit einem großen Andrang am letzten Öffnungstag im Jahr 2023 rechnet Hans-Peter Kahn, Geschäftsführer von Feinkost Kahn in der Annastraße: "Wir sind komplett ausgebucht." Es gibt eigens eine Servicekraft, die Gäste an die Tische leitet. Ähnlich wie am Tag vor Heiligabend wird im Restaurant angestoßen und gefeiert. Um 18 Uhr soll dann aber am Samstag Schluss sein, sagt Kahn.

Länger geöffnet haben am Samstag Supermärkte, größere Häuser und die City-Galerie. Bis 20 Uhr wird verkauft. Man geht davon aus, dass es nochmals viele Kunden nach Augsburg zieht. Das Wetter passt für einen Einkaufsbummel. Am Abend ist allerdings mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet zu rechnen. Grund ist eine Demonstration, die gegen 17 Uhr am Königsplatz eintrifft. Start ist um 16 Uhr an der Messe.

Tankstellen und Bäckereien haben an Silvester geöffnet

Einkaufen ist an ausgewählten Orten am Silvestertag möglich. Tankstellen und viele Bäckereien haben geöffnet. Gastronomen erwarten am Sonntagabend viele Gäste. Einzelne Lokale sind komplett ausgebucht. Wer sich spontan für einen Gaststättenbesuch im alten Jahr entscheidet, spart im Übrigen Geld, sofern er regelmäßig zum Essen geht. Ab 1. Januar gilt die erhöhte Mehrheitsteuer in der Gastronomie für Speisen. Essen im Lokal wird wohl überall teurer. Die Wirte haben angekündigt, dass an einer Preiserhöhung kein Weg vorbeiführt.

Die Stadt informiert über Öffnungszeiten der Toilette am städtischen Verwaltungsgebäude. Foto: Michael Hörmann

Mitunter sind es auch Kleinigkeiten, die zum Jahreswechsel bei einem Stadtbummel eine Rolle spielen. Man muss womöglich auf die Toilette. Am städtischen Verwaltungsgebäude am Rathausplatz hängt die Information über Öffnungszeiten. Im Beamtendeutsch wird von einer "Bedürfnisanstalt" gesprochen. Guten Rutsch!