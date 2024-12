Endspurt: Schlangestehen für das Essen an Silvester und Neujahr

Der Jahreswechsel rückt näher. Viel Zeit bleibt daher nicht mehr, um sich in Augsburg mit Vorräten und Lebensmitteln einzudecken. Einkäufe für das Essen an Silvester und Neujahr sollten zügig erledigt werden. Kein Wunder also, dass am Montagmittag bereits sehr viel los am Stadtmarkt gewesen ist. Teils standen Kunden Schlange.

An Silvester schließt der Stadtmarkt um 13 Uhr. Die City-Galerie, das große Einkaufscenter in Augsburg, ist am Dienstag bis 14 Uhr geöffnet. Ähnliche Regelungen haben viele Supermärkte. Wer dann immer noch nicht genügend eingekauft hat, kann sich bei Tankstellen bedienen.

So schließen Zoo und Botanischer Garten an Silvester

Die Zeit bis zur Silvesternacht lässt sich allerdings auch anderweitig überbrücken. Der Zoo hat bis 16.30 Uhr geöffnet, bis 15.30 Uhr ist Einlass. Der Botanische Garten in unmittelbarer Nähe zum Zoo hat bis 17 Uhr geöffnet.