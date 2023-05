Augsburg

Energiekosten und andere Sorgen: So ist die Lage für Augsburgs Metzgereien

Metzgermeister Maximilian Settele will seinen Betrieb trotz Energiekrise erfolgreich in die Zukunft führen.

Plus Vier Augsburger Metzger fürchteten zuletzt wegen der explodierenden Energiekosten um ihre Existenz. Die Lage hat sich etwas beruhigt, aber es kommen neue Herausforderungen.

Von Andrea Wenzel

Es war im Oktober vergangenen Jahres, als die Inhaber mehrerer Augsburger Metzgereien wegen der Energiekrise Alarm schlugen. Ihnen stehe das Wasser bis zum Hals, sie hätten Existenzängste, sagten sie damals. Jetzt, rund ein halbes Jahr später, ziehen sie Bilanz, wie ihre Unternehmen die explodierenden Strom- und Gaspreise verkraftet haben - und sehen mit Blick in die Zukunft neue Herausforderungen auf sich zukommen.

Maximilian Settele, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Haunstetten, hat sich vor Kurzem mit seinen Metzgerkolleginnen und -kollegen Peter Happacher, Nikolaus Wollmann und Susanne Brosche erneut ausgetauscht und sagt, insgesamt hätten sie alle die Energiekrise mit einem blauen Auge überstanden. Die Betriebe gebe es weiter, doch die explodierten Preise für Strom und Gas hätten deutliche Spuren hinterlassen. Er selbst habe Mehrkosten beim Strom von rund 25.000 Euro hinnehmen müssen, weil er die Energie über den Spotmarkt habe einkaufen müssen. Sein Vertrag bei den Stadtwerken sei ausgelaufen, ein neuer habe zu Hochzeiten der Krise nicht abgeschlossen werden können. "Die Verluste, die wir geschrieben haben, gingen an die Substanz", so Settele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

