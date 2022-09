Energiekrise in Augsburg: Vorbereitung für den schlimmsten Fall

Plus Die Stadt Augsburg macht angesichts der Energiekrise Pläne für Katastrophenfall. Das ist richtig. Im sozialen Bereich sind die Probleme aber schon mit Händen zu greifen.

Dass Augsburger Feuerwehrhäuser mit Notstromaggregaten zu "Leuchttürmen" in einer wegen eines Stromausfalls sonst stockfinsteren Stadt werden oder Wärmeräume für Menschen eingerichtet werden, die sonst mangels Gas im Kalten sitzen würden, ist das schlimmstmögliche Szenario. Es scheint einigermaßen unwahrscheinlich, dass es so weit kommen wird, doch es wäre unverantwortlich, für diese Fälle keine Pläne in der Schublade zu haben.

