Energiepreise: Augsburger Stadtwerke müssen reagieren

Angesichts der günstigeren Einkaufspreise sind Senkungen dringend angesagt. Doch für den Versorger bleibt die Lage schwierig.

Die Preissenkung bei den Augsburger Stadtwerken wird Kunden freuen, auch wenn absehbar ist, dass die Preise im Vergleich zu den Vorjahren immer noch hoch bleiben werden. Und es ist absehbar, dass es trotz der Senkungen günstigere Versorger geben wird. Die Energiekrise hat vor eineinhalb Jahren im Markt der Energiediscounter eingeschlagen, die angesichts ihres nicht mehr funktionierenden Geschäftsmodells ihre Kunden loswerden wollten. Deutschlandweit mussten Stadtwerke diese Kunden auffangen (wenngleich sie sich das über Sondertarife auch bezahlen ließen). Inzwischen gibt es wieder Wettbewerb im Energiemarkt, und die Grundversorger schneiden dabei in der Regel teurer ab.

Die Stadtwerke stehen unter Druck, auch an ihren Preisen etwas zu drehen, selbst wenn die Wechselbereitschaft geringer sein sollte als vor der Energiekrise. Doch wenn Strom und Gas im Einkauf wieder deutlich billiger geworden sind, sind gleichbleibend hohe Verkaufspreise nicht zu erklären, zumal auch arrivierte Anbieter im Neukundengeschäft wieder günstiger sind.