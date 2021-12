Engpass: Kinder-Impfungen müssen wohl teils heruntergefahren werden

Plus Erst seit Kurzem können in Augsburg auch Kinder gegen Corona geimpft werden. Jetzt gibt es ernüchternde Nachrichten - mit Auswirkungen vor allem auf die Erstimpfungen.

Bernhard Maurmeir hat wieder eine dieser E-Mails bekommen - unverhofft, aber mit möglicherweise weitreichenden Konsequenzen. Sie erreichte das Postfach des Augsburger Impfkoordinators am späteren Montagnachmittag, Absender war das bayerische Gesundheitsministerium. Es meldete sich mit einer Ankündigung, die nicht nur die Planungen der Stadt Augsburg betrifft - sondern unmittelbar alle, die ihr Kind gegen Corona impfen lassen möchten.