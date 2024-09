Entgeltatlas zeigt: So viel verdient Augsburg

Über Geld spricht man nicht, heißt es - und trotzdem sind viele neugierig, was denn wohl der Nachbar, der beste Freund oder der Manager im Chefsessel so verdient. Auf den Euro genau lässt sich das, ohne direkt zu fragen und im Vertrauensfall eine Antwort zu bekommen, nicht herausfinden. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit gibt aber die mittleren Einkommen der Bundesbürger preis - auch für Augsburg. Dabei wird deutlich, dass es große Verdienstunterschiede je nach Branchen gibt. Wer in Augsburg in der Metall- und Elektroindustrie arbeitet, hat demnach im Mittel 2982 Euro mehr auf dem Gehaltszettel als ein Mitarbeiter der Gastronomie. Und Frauen verdienen weiterhin deutlich schlechter als Männer.

Die Statistik der Bundesagentur gibt das sogenannte Medianentgelt an. Der Median teilt die Einkommen in zwei Hälften. Eine Hälfte der Beschäftigten liegt über dem Median, die andere darunter. Es werden nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Das Medianentgelt liegt näher an der Wirklichkeit, als es der Wert von Durchschnittseinkommen tut. Hier könnten Extreme, unter anderem die Einkommen von Spitzenverdienern, die Werte verzerren.

Im Gastgewerbe verdienen die Beschäftigten deutlich schlechter als in anderen Branchen

Das Ergebnis für 2023: Das mittlere Einkommen bei in der Stadt Augsburg beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lag bei 4068 Euro, wer im Landkreis Augsburg arbeitete, kam auf 3455 Euro, im Landkreis Aichach-Friedberg auf 3478 Euro. Die Angaben beziehen sich auf die Gehälter, die am jeweiligen Arbeitsort bezahlt werden, nicht auf den Wohnort. So kann es sein, dass jemand im Landkreis wohnt, weil er aber in der Stadt arbeitet, das dort höher liegende Medienentgelt bezieht. Dieses ist in der Stadt sowie im Landkreis Augsburg um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Landkreis Aichach-Friedberg liegt das Plus bei 3,6 Prozent - jeweils ausgelöst durch höhere Tarifabschlüsse, so die Agentur. Je besser die Ausbildung, umso höher das Gehalt - auch das macht die Statistik klar. Menschen ohne Berufsabschluss kamen 2023 in der Stadt Augsburg im Mittel auf ein Gehalt von 2734 Euro. Arbeitnehmer mit anerkanntem Berufsabschluss hatten im Monat 3886 Euro auf der Abrechnung stehen, Akademiker erzielten im Median 5637 Euro. Auch mit zunehmendem Alter steigen der Statistik nach die Einkommen.

Erhebliche Schwankungen beim Verdienst gibt es je nach Wirtschaftszweig. Wer in der Stadt Augsburg in der Metall- und Elektroindustrie arbeitet, hat im Mittel ein Einkommen von 5482 Euro. Beschäftigte im Gastgewerbe kommen nur auf 2500 Euro. 3456 Euro gab es im Handel und 3788 Euro im Gesundheitswesen.

Einkommen: Augsburger Männer verdienen im Mittel 851 Euro mehr, als Frauen

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei den Verdiensten von Männern und Frauen. Während das Medianentgelt der in Augsburg arbeitenden Männer bei 4454 Euro lag, erzielten Frauen 3603 Euro. Die Differenz betrug 851 Euro und stieg damit im Vergleich zum Jahr 2022 - trotz Bemühungen, dem entgegenzuwirken - um 66 Euro. Im Jahr 2019 war der Unterschied allerdings noch größer: Damals differierten Löhne und Gehälter von Frauen und Männern noch um 960 Euro. Ausschlaggebend sei, dass Frauen überproportional in schlechter bezahlten „typischen Frauenberufen“ arbeiten, wie beispielsweise dem Friseurhandwerk, im sozialpflegerischen Bereich oder im Service, so die Arbeitsagentur.

Wer herausfinden will, wo er sich selbst mit seinem Gehalt einreiht, kann online den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit nutzen. Zu finden ist dieser unter web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas.