Entscheidung über das Stadtfest 2023 in Augsburg zieht sich hin

Gastronomen und Sponsoren müssen klären, ob sie bei den Augsburger Sommernächten dabei sein wollen. Der Etat für das Fest liegt deutlich höher als im Jahr 2019.

Gibt es im Sommer 2023 erstmals wieder nach dreijähriger Pause ein Stadtfest in Augsburg? Die Entscheidung muss jetzt getroffen werden, um Planungssicherheit für die Beteiligten zu schaffen. Ursprünglich war vorgesehen, dass im Oktober die Dinge geregelt werden. Dieser Fahrplan ist nicht einzuhalten. Voraussichtlich in der zweiten November-Woche werde die Frage beantwortet, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Eine Tendenz gebe es gegenwärtig nicht.

Auf Anfrage sagt Hübschle: "Derzeit laufen weitere Gespräche, ob sich genügend Partner und Gastronomen finden." Das Gleiche gelte für mögliche Sponsoren. Dies geschieht in Form einer Interessensbekundung. Gastronomen und Großsponsoren sollen mitteilen, ob von ihrer Seite Interesse an einer Teilnahme besteht. Das Stadtfest, das auch als "Augsburger Sommernächte" firmiert, wird von der Stadtmarketinggesellschaft veranstaltet.

27 Bilder Kehraus bei den Augsburger Sommernächten Foto: Bernd Hohlen

Citymanager Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing hatte zuletzt betont, dass bei einer Austragung im Jahr 2023 mit einem deutlich höheren Etat zu rechnen ist. Im Jahr 2019 lag dieser annähernd bei 600.000 Euro. Drei Jahre danach ist vieles teurer geworden. Nicht unerhebliche Kostensteigerungen gibt es in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur und Energie. Die Gastronomie klagt zudem über Personalengpässe. Das Stadtfest soll an drei Tagen Ende Juni in der Innenstadt laufen. Es gibt zahlreiche Plätze, die in das Programm eingebunden sind.

Stadtfest in Augsburg: Auch die Sponsoren müssen mitziehen

Fraglich ist, ob auch genügend Sponsoren bereitstehen. Deren finanzielles Engagement hängt davon ab, wie es wirtschaftlich im eigenen Unternehmen läuft. Die Stadt Augsburg gab zuletzt einen Zuschuss von 100.000 Euro. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt, dass sich die Augsburger Sommernächte, die als Nachfolgeveranstaltung der Max-Feste konzipiert wurden, "qualitativ weiterentwickelt" hätten. Das Stadtfest biete mehr als nur eine große Zahl an Ständen, an denen Speisen und Getränke angeboten werden. Das Kulturprogramm habe zum Erfolg ebenso beigetragen wie die räumliche Entzerrung. Eva Weber würde es begrüßen, wenn das Stadtfest stattfindet.

