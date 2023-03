Enttäuschter Zocker wütet in einer Spielhalle

Der 45-jährige Mann wird wenig später von der Polizei aufgegriffen. Schaden liegt bei 1500 Euro.

Sachbeschädigung in einer SpIelhalle: In der vergangenen Nacht auf Freitag schlug ein 45-Jähriger auf zwei Spielautomaten ein. Der Mann war laut Polizei zu Besuch in einer Spielhalle in der Wellenburger Straße.

Offensichtlich geriet er in Wut und schlug deshalb auf zwei Spielautomaten ein. Anschließend verließ er die Spielhalle. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den Mann in der Nähe der Örtlichkeit fest. Sie nahm die Personalien des Mannes auf. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (möh)