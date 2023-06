Entwischter Ladendieb kann ausfindig gemacht werden

Ein 25-Jähriger steckt in einem Supermarkt Waren in seinen Rucksack, die er nicht bezahlt. Als ihm ein Mitarbeiter folgt, kommt es zu einem Gerangel.

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Franz-Kobinger-Straße in Pfersee beobachtete am Freitag gegen 13.45 Uhr, wie ein 25-Jähriger diverse Waren in seinen Rucksack steckte und den Supermarkt anschließend verließ. Der Mitarbeiter folgte dem 25-Jährigen und stoppte ihn. Dabei kam es laut Polizeibericht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, wobei der Mitarbeiter den Rucksack festhalten konnte. Der 25-Jährige flüchtete, konnte aber durch anschließende Ermittlungen identifiziert werden. Der Mitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls gegen den 25-Jährigen. (ziss)