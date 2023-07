Augsburg

Entwurzelte Bäume, hunderte Einsätze: So wütete Sturmtief Ronson in Augsburg

Das heftige Gewitter, das in der Nacht auf Mittwoch über Augsburg hinwegzog, entwurzelte nicht nur diese Trauerweide im Textilviertel am Schäfflerbach.

Plus Heftige Unwetter halten in der Nacht auf Mittwoch Einsatzkräfte in Atem. Die Schäden werden wohl auch in den kommenden Tagen Folgen haben – nicht nur für Zuggäste.

Von Bianca Dimarsico, Max Kramer

Irgendwann am Mittwochnachmittag rollt das nächste Grollen an. Schnell setzen heftige Regenfälle ein, Hagel prasselt herab, ein donnerndes Gewitter legt sich über Augsburg. Doch gemessen an dem, was die Stadt in der Nacht zuvor erlebt hat, sind diese Szenen eher harmlos. Sturmtief Ronson kam am späten Dienstagabend, wütete, zog weiter – und hinterließ im gesamten Raum Augsburg eine Spur der Zerstörung, die wohl auch in den kommenden Tagen Folgen haben wird.

Die Gewitterfront kam am späten Dienstagabend um kurz nach 23 Uhr aus Südwesten. Es dauerte nicht lange, bis sich die außergewöhnlich hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 Stundenkilometer bemerkbar machten: Noch vor Mitternacht erreichten die Berufsfeuerwehr zahlreiche Meldungen über gestürzte Bäume oder abgebrochene Äste – unter anderem in der Berliner Alle, in der Schack-, Reichenberger- oder Hirblinger Straße sowie auf der B17 Richtung Süden bei Königsbrunn. Im Alten Heuweg fiel in den frühen Morgenstunden ein Baum auf eine Straßenbahn-Oberleitung und beschädigte sie so stark, dass die Tram auf der Linie 6 bis etwa 8 Uhr nicht weiterfahren konnte. Ein Baugerüst fiel in der Jesuitengasse um, allerdings ohne dabei gravierende Schäden zu hinterlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

