Er fiel an der Tankstelle auf: Autoposer muss 400 Euro Bußgeld zahlen

Als ein Autofahrer in Augsburg an einer Tankstelle die Reifen durchdrehen ließ, stoppte ihn die Polizei. Was die Beamten am Auto entdeckten.

Diese Autofahrt hat für einen Fahrer in Augsburg teuer geendet. Laut Polizei beobachtete Samstagnacht gegen 0.30 Uhr eine Polizeistreife im Bereich der Stuttgarter Straße einen Pkw-Fahrer, als dieser bei der Ausfahrt einer Tankstelle die Hinterreifen seines Pkw durchdrehen ließ und anschließend in Richtung B17 davonfuhr. Die Tankstelle in der Nähe von Ikea gilt in der Autotuning-Szene als beliebter Treffpunkt. Die Streife hielt den Autofahrer aufgrund seines Verhaltens an und kontrollierte ihn und sein Fahrzeug. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Bereifung nicht genügend Profil aufwies. Außerdem, so berichtet die Polizei weiter, war das Fahrwerk des Autos im Bereich der Hinterachse zu tief eingestellt. Die Hinterreifen zeigten bereits deutliche Schleifspuren auf. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. (ina)

