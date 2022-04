Er floh aus dem Gefängnis Braunschweig: Augsburger Polizei nimmt Straftäter fest

Der 28-Jährige saß im Gefängnis in Braunschweig ein und kehrte von einem Freigang nicht zurück. Nach einem Tipp führte seine Spur nach Augsburg-Oberhausen.

Einsatzkräfte der Polizei konnten am Gründonnerstag einen gesuchten Straftäter im Augsburger Stadtteil Oberhausen festnehmen. Der Mann war nach Angaben der Polizei-Einsatzzentrale nach einem Freigang aus der Justizvollzugsanstalt Braunschweig (Niedersachsen) nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt. Bei der Festnahme des 28-Jährigen in Augsburg gab es für die Beamten einiges zu tun.

Es gab einen Hinweis, dass der Mann in Augsburg war

Nach Angaben der Polizei war der Mann wegen Betrugsdelikten und anderer Straftaten verurteilt worden. Von einem Freigang in der JVA Braunschweig war er nicht zurückgekehrt, er wurde seit einigen Tagen gesucht. Es gab einen Hinweis, dass sich der Straftäter bei Bekannten in Augsburg aufhalten könnte. Einsatzkräfte der Polizei gingen dem Verdacht nach und wurden in Augsburg-Oberhausen in der Manlichstraße fündig. Die Aktion bei der Festnahme dürfte öffentlich nicht unbemerkt geblieben sein.

Die Polizei findet den Straftäter in Augsburg-Oberhausen

Mehrere uniformierte und zivile Beamte klingelten am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zunächst an der Wohnungstür, so die Einsatzzentrale. Als niemand öffnete, sei die Wohnungstür mit Zwang geöffnet worden. Die Beamten fanden den flüchtigen Straftäter dort auf einem Bett liegend vor. Zunächst habe der 28-Jährige falsche Personalien angegeben, er sei dann aber als der Gesuchte identifiziert worden. Der Mann wurde festgenommen und ins Gefängnis nach Gablingen gebracht.

Nach Angaben der Polizei muss der 28-Jährige eine restliche Freiheitsstrafe von 132 Tagen absitzen. Es liegen jedoch noch zwei andere offene Untersuchungshaftbefehle gegen ihn vor.