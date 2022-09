Augsburg

vor 20 Min.

"Er schien mir vernünftig": Tuner sind nach dem Horror-Unfall schockiert

Plus Auch nach rund zwei Wochen beschäftigt der tragische Tod einer 21-Jährigen die Augsburger Tuning-Szene. Viele sind auf den Unfallfahrer schlecht zu sprechen.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Die weißen Rosen an der Unfallstelle auf dem Ikea-Parkplatz sind schon etwas verwelkt. Nebenan an der Aral-Tankstelle ist bei den jungen Leuten, die sich dort treffen, die Erinnerung an den tödlichen Unfall so frisch, als wäre er gestern gewesen. In der Tuner-Szene ist man nach zwei Wochen noch immer schockiert über den tragischen Tod der jungen Beifahrerin in dem Unfallauto. Viele sind auf den Fahrer schlecht zu sprechen, dem sie einiges übel nehmen.

