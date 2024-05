Er stahl Schlüssel, Autos und Benzin: 27-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Plus Ein junger Mann wird am Amtsgericht Augsburg zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich eine Diebstahlmasche ausgedacht, die bei Autohändlern begann.

Manche Diebe angeln sich mal eben eine fremde Geldbörse aus dem Einkaufswagen. Erheblich umfangreicher war die Vorgehensweise eines 27-jährigen Angeklagten, der jetzt unter anderem wegen Diebstahls, Unterschlagung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht Augsburg stand. Der Mann hatte Schlüssel, Autos, Nummernschilder und Benzin gestohlen, um damit Fahrten anzubieten. Vor Gericht gestand er die Taten, hinter denen eine persönliche Krise stecken soll.

Bei einem Schrotthandel im Lechhauser Gewerbegebiet ließ sich der gebürtige Landsberger im März 2023 die Schlüssel für einen Schrott-Mercedes aushändigen unter dem Vorwand, das Auto anschauen zu wollen. Mit dem Schlüssel ging er zu einem nahegelegenen Gebrauchtwagenhändler. Auch dort verlangte er nach dem Schlüssel für einen 200-er-Mercedes GLK, allerdings für einen, der noch in Schuss war (Schätzwert rund 13.000 Euro). Den falschen Schlüssel vom Schrottwagen gab er dem Gebrauchthändler zurück, mit dem richtigen holte er später den Benz ab. Mit diesem Wagen machte sich der Angeklagte davon, um schon bald anzuhalten und sich von einem geparkten Auto Kennzeichen abzumontieren, die er an "seinen" Benz anschraubte.