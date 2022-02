Er trug eine Schreckschusswaffe: 14-jähriger Dieb in Augsburg gestellt

Mitarbeiter eines Geschäftes in der Augsburger Innenstadt stellen einen jugendlichen Ladendieb mit Waren für 700 Euro. Die Polizei findet bei ihm eine Waffe.

Mit einer geladenen Schreckschusswaffe im Hosenbund ist ein 14-Jähriger am Samstag in der Innenstadt auf Diebestour gegangen. Wie die Polizei berichtet, fiel der Jugendliche Mitarbeitern eines Geschäfts in der Bürgermeister-Fischer-Straße auf. Kurz vor Ladenschluss gegen 19.55 Uhr ging der Jugendliche nämlich mit mehreren Parfüms in eine Umkleide. Kurz darauf verließ er die Umkleide und wollte direkt aus dem Geschäft gehen.

Dieb mit Waffe in Augsburger Innenstadt unterwegs

Am Ausgang hielt der besagte Mitarbeiter den 14-Jährigen bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizeistreife auf. Der Verdacht des Mitarbeiters bestätigte sich schließlich, denn in den Taschen des Jugendlichen wurden Waren im Gesamtwert von etwa 700 Euro aufgefunden. Die Verpackungen ließ er in der Umkleide zurück. Aber damit nicht genug, denn er führte eine geladene Schreckschusswaffe im Hosenbund mit.

Die Waffe wurde vor Ort sichergestellt. Der 14-Jährige musste die Beamten zur weiteren Abklärung auf die Inspektion begleiten. Dort verständigten die Polizeibeamten auch dessen Vater, der kurz darauf seinen Sohn abholte. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch die Herkunft der Schreckschusswaffe muss aktuell noch geklärt werden. (att)