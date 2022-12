Augsburg

vor 1 Min.

Er war weltweit im Einsatz: Augsburger Jura-Professor stirbt mit 89 Jahren

Plus Seine Arbeit führte ihn um die ganze Welt. Prof. Joachim Herrmann, langjähriger Ordinarius der juristischen Fakultät in Augsburg, ist gestorben.

Artikel anhören Shape

Er war ein Fachmann für das Strafrecht - und legte viel Wert auf internationalen Austausch. Im Alter von 89 Jahren ist Prof. Dr. Joachim Herrmann verstorben. Er war von 1972 bis 2001 Ordinarius an der juristischen Fakultät der Universität Augsburg. Herrmann wurde im Jahr 1933 in Berlin geboren. Den Zweiten Weltkrieg und die frühe Nachkriegszeit erlebte er als Kind in Erfurt. Mit Glück und Geschick gelang ihm und der Familie die eigentlich nicht erlaubte Übersiedlung aus der sowjetisch besetzten Zone zu Verwandten in den amerikanischen Sektor in Westdeutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen