Erfolgreich, aber auch laut: Wie geht es weiter mit dem Festzelt in Lechhausen?

Plus Der Neustart der Lechhauser Kirchweih ist ein Erfolg. Manche Anwohner freuen sich darüber allerdings weniger. Welche Fragen sich für Festwirt und Stadt jetzt stellen.

Freundliches Herbstwetter hat der Lechhauser Kirchweih nochmal ein gutes Abschluss-Wochenende beschwert. Marktkaufleute, Gastronomen, Stadt und auch der neue Bierzeltbetreiber Stefan "Bob" Meitinger zogen eine überwiegend positive Bilanz der Neuauflage des Traditionsfestes. Und auch wenn der Festwirt am Sonntag ein "Abschiedsfest" im Bierzelt gab, heißt das nicht, dass es im nächsten Jahr nicht eine Neuauflage mit dem Gastronomen geben wird. Allerdings gibt es noch einiges zu klären. Es geht um die Frage, wie lange abends gefeiert werden darf – und wie groß die Toleranz der Anwohner ist.