"Erhebliche Steigerungen": Für Mieter in Augsburg wird es wohl spürbar teurer

Das Wohnen zur Miete - hier ein Bild aus dem Neubaugebiet Ackermann-Park in Kriegshaber - wird in absehbarer Zeit teurer werden, glauben Experten.

Plus Die Mieten in Augsburg werden wohl deutlich steigen. Schon jetzt müssen Augsburger mehr von ihrem Einkommen fürs Wohnen ausgeben als im bayerischen Schnitt.

Von Stefan Krog

Wer in den kommenden Jahren in Augsburg eine Wohnung neu anmieten muss, wird wohl mit höheren Mieten rechnen müssen als aktuell: Experten gehen davon aus, dass das Mietpreisniveau in Augsburg weiter steigen wird. "In den nächsten zwei bis fünf Jahren rechnen wir mit erheblichen Steigerungen bei den Mieten", sagte Oliver Rohr vom Analyseunternehmen Bulwiengesa beim Immobilienkongress der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Regio Augsburg. Ein großes Problem sei, dass aktuell nur noch wenig neu gebaut wird. Die Analysten geben auch eine konkrete Prognose ab, mit welcher Steigerung bei den Mieten sie rechnen.

Bulwiengesa geht davon aus, dass der Mietpreis für eine Bestandswohnung in guter Lage beziehungsweise für eine Neubauwohnung in mittlerer Lage von aktuell knapp 14 Euro auf knapp 16 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2026 steigen könnte - das entspricht etwa 15 Prozent. In den Kreisen Augsburg und Aichach-Friedberg werde man eine ähnliche Entwicklung - wenngleich in absoluten Zahlen auf niedrigerem Niveau - beobachten können, sagt Oliver Rohr.

