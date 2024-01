Augsburg

17:40 Uhr

Wie Erholungssuchende und Klimawandel dem Wald zu schaffen machen

Plus Der Klimawandel und Extremwetter setzen den Augsburger Wäldern zu. Auf der Messe "Jagen und Fischen" ist das ein Thema. Gäste erfahren, wie sie sich sicher im Wald bewegen.

Von Andrea Wenzel

In der Natur und auch im Wald finden Menschen Ruhe und Erholung. Darum sind viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder dort unterwegs. Für Förster und auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg ist das nachvollziehbar. Man freue sich über jeden, der die Natur liebe und in den Wald komme, heißt es. Gleichzeitig rufen die Experten dazu auf, einen umsichtigen Umgang mit der Natur zu pflegen und mögliche Risiken eines Waldbesuches zu bedenken. Zudem weisen sie auf den Klimawandel hin, der den Wäldern in und um Augsburg zu schaffen macht – auch bei der Messe "Jagen und Fischen", die die noch bis 14. Januar auf dem Augsburger Messegelände stattfindet.

In Halle 3 hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg einen großen Stand. Dort haben die Verantwortlichen einen Zukunftswald aufgebaut, in dem deutlich zu sehen ist, welche Spuren der Klimawandel hinterlässt. "Steigt die Durchschnittstemperatur auf mehr als neun Grad, dann wird es für die Bäume, vor allem die Kiefer und die Fichte, schwierig", erzählt Behördenleiter Axel Heiß und zeigt auf ein verdorrtes Exemplar in der Ausstellung. Diese Grenze sei in Augsburg schon einmal überschritten worden. Ziel aller Waldbesitzer und damit auch der Stadt als zweitgrößter kommunaler Waldbesitzerin in Deutschland müsse es daher sein, den Bestand umzubauen und auf resistentere Bäume zu setzen. Dieser Umbau sei in Augsburg bereits vor etlichen Jahren auch im Hinblick auf Schädlingsbefall angelaufen. Man sei daher auf einem guten Weg, eine neue Generation Wald herangezogen zu haben, ehe die alten Bäume dem Klimawandel zum Opfer fallen.

