"Erinnert an die afa": Türkische Messe findet erstmals in Augsburg statt

Im Messezentrum in Augsburg findet erstmals die Kazel-Expo statt. Sie richtet sich speziell an Türkinnen und Türken. Es gibt Mode, Essen und Konzerte.

Der Messestandort Augsburg ist für Veranstaltungen mit internationalem Anspruch bekannt. Die Interlift als Weltleitmesse der Aufzugbranche ist ein Beispiel. Die Westernreitsportmesse Americana hat sich hingegen aus Augsburg verabschiedet. Neue Messen wurden zuletzt als Ersatz gewonnen. Premiere feiert an diesem Wochenende eine Veranstaltung, die durchaus etwas aus dem Rahmen fällt. International sind die Veranstalter ausgerichtet. Die Kazel-Expo richtet sich vornehmlich an Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die in der Region leben. In sozialen Netzwerken wird in Türkisch geworben. Die Kazel-Expo verbindet Mode, Kulinarik und Musik.

Die Veranstaltung dauert bis Sonntag im Augsburger Messezentrum

Auftakt war am Freitag im Augsburger Messegelände. Messechef Lorenz Rau erläutert: „Das Besondere ist, dass es neben einer Messe und einem Bühnenprogramm mit Vorträgen an den Abenden immer ein Konzert gibt.“ Auch am Wochenende ist jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag endet die dreitägige Veranstaltung.

Nach Auskunft des Veranstalters sind unter anderem im Gastronomieangebot mehr als 30 Aussteller mit außergewöhnlichen Gerichten und Süßspeisen aus der türkischen Küche vertreten. Auch in anderen Städten gibt es vergleichbare Veranstaltungen. Das Konzept von Kazel-Expo läuft bundesweit, zudem in Österreich, den Niederlanden und Belgien. Die Kazel-Expo präsentiert nach eigenen Angaben „einen bunten Mix aus hochwertiger Mode, traditionellen Spezialitäten und Musik von bekannten Größen der Szene“. Im Bereich Mode gibt es ein größeres Sortiment. Der Veranstalter spricht von „Europas größter türkischer Food-Fashion-Music-Messe für die Familie“.

Das Publikum auf der Kazel-Expo ist am Eröffnungstag bunt gemischt

Das Publikum am Eröffnungstag ist bunt gemischt. Von Kleinkindern bis Großeltern ist alles vertreten. Teils sind die Besucherinnen verschleiert. „Das Ganze erinnert ein wenig an die Augsburger Frühjahrsausstellung“, sagt eine Besucherin. Gut besucht am Freitag ist das Freigelände, auf dem ebenfalls Stände vertreten sind. Während der Veranstaltung wird an Gebetszeiten durch Lautsprecherdurchsagen erinnert.