Erkunden Sie den neuen Bahnhofstunnel in unserem interaktiven Rundgang

Plus Am kommenden Freitag wird der Bahnhofstunnel eröffnet. Acht Jahre dauerte die Bauzeit. Wir zeigen jetzt schon, wie die neue Verbindung von Rosenau- und Viktoriastraße aussieht.

Noch hetzen keine Reisenden mit Koffern durch den Bahnhofstunnel, noch drängen sich die Menschen nicht auf den Rolltreppen zu den Gleisen, noch sind die Geschäfte in der Empfangshalle alle verdeckt und geschlossen. Noch sind es Arbeiter und Ingenieure, die durch die Gänge unterm Hauptbahnhof laufen, auf einer Baustelle, die bereits seit acht Jahren besteht. Doch ab kommendem Freitag wird sich das Stück für Stück ändern.

Dann eröffnet der neue Tunnel im Augsburger Bahnhof, der dann auf kurzem Weg Viktoriastraße, Bahnsteige, Rosenaustraße und später auch die Tramhaltestellen am Hauptbahnhof verbindet. Einiges ist hier neu im Vergleich zu dem Anblick, den der Bahnhof vor Beginn des großen Umbaus bot. Zu sehen ist das hier in unserer 360-Grad-Aufnahme: