Augsburg

vor 22 Min.

Lebensgefährlicher Schlag: Ermittler nennen Details zu Gewaltexzess am Kö

Der Königsplatz an Silvester in Augsburg. Immer wieder ereignen sich hier schwere Straftaten.

Plus Ein Jugendlicher soll einen Mann am Königsplatz in Augsburg schwer verletzt haben. Der 44-Jährige musste wiederbelebt werden. Nun werden neue Details zu der Gewalttat bekannt.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Sie trafen am Samstag gegen 6 Uhr morgens aufeinander, direkt am Königsplatz, im Bereich der Haltestellen. Zwei 18-Jährige, die um diese Zeit in der Innenstadt unterwegs waren, möglicherweise waren sie dort feiern gewesen. Und ein 44-jähriger Mann, der wie die beiden jungen Erwachsenen alkoholisiert war. Der Mann und die beiden 18-Jährigen kannten sich vorher wohl nicht, es dauerte den Ermittlungen zufolge aber nicht lange, ehe sie in einen Streit gerieten; was ihn auslöste, ist noch unklar. Klar ist: Der Streit, der schnell in ein Handgemenge überging, hatte für den 44-Jährigen enorme Konsequenzen. Inzwischen sind mehr Details zu dem Vorfall bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen