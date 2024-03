Augsburg

Ermittlung gegen Fahrer: Ausmaß des Öl-Unfalls in Augsburgs Altstadt ist immens

Die Gassen in der Altstadt, wie hier am Judenberg, sind weiterhin in Orange getaucht. Das Bindemittel soll das Öl aufsaugen.

Plus Drei Leichtverletzte und Straßen voll mit orangefarbenem Granulat - das Öl-Leck eines Müllautos hatte in Augsburg weitreichende Folgen. Dabei stellt sich eine Frage.

Von Ina Marks

Noch am Tag danach sehen die Gassen in der Augsburger Altstadt aus wie ein überdimensionaler Tennisplatz. Das Granulat, das die vielen Helfer der Feuerwehren am Donnerstag verstreut haben, hat das Kopfsteinpflaster orange eingefärbt. "Was ist denn hier passiert?", wundern sich zwei Frauen, die den Vorderen Lech entlanggehen. Offenbar haben sie nicht mitbekommen, dass am Vortag ein Müllfahrzeug mit einem Leck überall Öl verteilt und die Straßen in Rutschbahnen verwandelt hatte. Viele Augsburger stellen sich aber eine ganz andere Frage: Wie kann ein Müllfahrer, der immer wieder aus dem Fahrzeug steigen muss, um die Tonnen zu leeren, von dem Ölschaden nichts mitbekommen? Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 46-Jährigen aufgenommen. Denn es kam zu mehreren Unfällen mit Verletzten.

2,4 Kilometer lang war die Ölspur, die sich durch die Augsburger Altstadt zog. Kurz nach 8 Uhr erhielt die Polizei eine erste Mitteilung über Öl in der Innenstadt. Eine Polizeistreife stellte im Bereich Predigerberg eine längere, schmierige Spur fest und ergriff die ersten Maßnahmen. Die Mitteilungen, die eingingen, mehrten sich. Auch in anderen Straßen war Öl ausgelaufen.

