Ermittlungen gegen Ex-Mitarbeiter der Domsingknaben stehen vor dem Abschluss

Plus Ein früherer Mitarbeiter des überregional bekannten Chors in Augsburg soll Kinder heimlich nackt gefilmt haben. Inzwischen haben die Ermittler ein weiteres Opfer identifiziert.

Das Ermittlungsverfahren gegen einen früheren Mitarbeiter der Augsburger Domsingknaben, der mehrere Dutzend Kinder und Jugendliche des überregionel bekannten Chors heimlich gefilmt haben soll, steht offenbar vor dem Abschluss. Wie Thomas Goger von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg auf Anfrage bestätigt, seien die Ermittlungen "weit fortgeschritten". Bei der Staatsanwaltschaft ist das bayernweite "Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet" angesiedelt, daher ist die Behörde aus Franken in dem Fall zuständig. Wie berichtet, richten sich das Verfahren gegen einen heute 25 Jahre alten Mann, der zwischen 2017 und 2020 insgesamt 160 Videoaufnahmen angefertigt haben soll.

Die Vorwürfe gegen den früheren Mitarbeiter der Domsingknaben, einer Einrichtung des katholischen Bistums Augsburg, waren aufgekommen, nachdem die deutschen Ermittler einen Hinweis aus dem Ausland erhalten hatten, demzufolge er im Besitz von Kinderpornografie sein könnte. Daraufhin gab es im September 2020 eine Razzia, bei der die Polizei 378 kinderpornografische Bilder auf einem unverschlüsselten Handy entdeckte. Als sie später weitere, verschlüsselte technische Geräte des Mannes knackte, sollen die Beamten auf die Videos gestoßen sein. Offenbar hatten die Ermittler schnell einen Verdacht, woher die Aufnahmen stammen könnten: unter anderem aus den Räumen der Domsingknaben. Dort also, wo der Verdächtige früher als Assistent Zugang und Kontakt zu Chormitgliedern hatte.