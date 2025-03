Ermittlungen nach Einbruch in Restaurant in der Schertlinstraße

Am Sonntag verschafften sich ein oder mehrere Täter im Zeitraum von 1 bis 7.45 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einem Restaurant in der Schertlinstraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld. Es entstand laut Polizei ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (ziss)

