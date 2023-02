Augsburg

12:59 Uhr

Erneuter Kita-Streik: Eltern müssen mit Einschränkungen rechnen

Wegen eines erneuten Warnstreiks müssen sich Eltern am Mittwoch auf Einschränkungen in städtischen Kitas in Augsburg einstellen. Was die Stadt Betroffenen rät.

Im Betrieb der städtischen Kitas wird es am kommenden Mittwoch, 15. Februar, zu Einschränkungen kommen. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst aufgerufen hat. Welche Ausmaße er annimmt, ist nach Auskunft der Stadt Augsburg noch nicht absehbar. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es einen Streik gegeben. Verdi-Streik in Augsburger Kitas: Teilnahme der Erzieherinnen nicht absehbar Die Stadt bittet Eltern, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, "ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann und sich nötigenfalls geeignete Alternativen für die Kinderbetreuung am Streiktag zu suchen." Informationen würden neben Aushängen in der jeweiligen Kita auch über die Kita-App KidsFox kommuniziert. (kmax)

