Eröffnet der Wellnessbereich im Alten Stadtbad kommenden Februar wieder?

Plus Zwei Frauen wären gerne neue Pächterinnen geworden – doch ihre Absichten scheiterten. Nun nennt die Stadt Augsburg einen ambitionierten Zeitplan für das Bad.

Die Stadt Augsburg will bis Februar 2024 einen neuen Pächter für den Wellnessbereich im Alten Stadtbad präsentieren. Das teilte das Sport- und Bäderamt auf Anfrage mit. Einen Namen könne man zwar noch nicht nennen. Aber: Es gebe Interessenten für die Räumlichkeiten im Alten Stadtbad, heißt es. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, würde der Wellnessbereich nach einigen Querelen und einer neun Monate andauernden Schließung wiedereröffnen.

Denn im Mai dieses Jahres endete im Alten Stadtbad eine Ära. Nach 28 Jahren als Pächterin gab Anna Gaßner das Café und den Wellnessbereich auf. Vorausgegangen waren der Entscheidung Monate der Ungewissheit: Im September 2022 beschloss die Stadt, den Saunabereich im Alten Stadtbad zu schließen, um den Energieverbrauch zu drosseln. Sportreferent Jürgen Enninger argumentierte damals, dass man angesichts der rasant steigenden Kosten handeln müsse, mit der Sauna treffe man verhältnismäßig weniger Menschen als mit einem geschlossenen Hallenbad.