Gögginger Frühlingsfest ist eröffnet: Augsburg startet in die Volksfestsaison

Oberbürgermeisterin Eva Weber hat am Freitag das Gögginger Frühlingsfest eröffnet. Wie viel Schläge sie beim Fassanstich brauchte und was geboten sein wird.

Zwei Schläge benötigte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, um am Freitagabend die Augsburger Volksfestsaison zu eröffnen: Bis Sonntag, 17. März, läuft das traditionelle Gögginger Frühlingsfest. Vor der offiziellen Eröffnung stand auch in diesem Jahr der Freibierausschank auf dem Gelände des alten Bauhofes mit anschließendem Umzug zum Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße auf dem Programm.

Das Gögginger Frühlingsfest ist gestartet. Traditionell gab es vor dem offiziellen Fass-Anstich einen Umzug zum Festplatz. Foto: Michael Hochgemuth

Geöffnet ist das Gögginger Frühlingsfest von Montag bis Samstag zwischen 14 und 23 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr. Während für das Festzelt ein umfangreiches Programm geplant ist, gibt es auf dem Freigelände einen kleinen Vergnügungspark mit Kinderkarussell, einem Stand mit Pfeilewerfen und einer Tombola. Auch Imbissstände und ein Süßwarenstand warten auf Besucherinnen und Besucher. Um die Sicherheit des Volksfestes zu gewährleisten, dürfen Montag bis Donnerstag zwischen 18 und 6 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag von 16 bis 6 Uhr keine alkoholischen Getränke auf das Festgelände oder umgebenden Bereiche mitgebracht oder konsumiert werden. (AZ)