Eröffnung des Hauptbahnhofs: Augsburger haben gemischte Gefühle

Seit kurzem ist der neuen Bahnhoftunnel am Augsburger Hauptbahnhof eröffnet. Bei den Passanten kommt das umgebaute Gebäude unterschiedlich gut an.

Plus Nach langjähriger Bauzeit ist der neue Hauptbahnhof nun teileröffnet. Was halten die Augsburger nach den ersten Tagen des Betriebs vom Ergebnis des Umbaus?

Es hat fast zehn Jahre gedauert, doch seit knapp zwei Wochen ist der Augsburger Hauptbahnhof nun wiedereröffnet. Auch wenn die Tram-Ebene noch nicht freigegeben ist, für Passanten und Fahrgäste haben sich einige Verbesserungen ergeben. Viele Augsburgerinnen und Augsburger sind mit dem Ergebnis des Umbaus zufrieden, doch noch sind Wünsche offen. Ein Stimmungsbild.

Eine 77-jährige Frau aus dem Bismarckviertel ist angetan. Sie fährt nach eigener Aussage häufig mit dem Zug, um ihren Sohn in Wien zu besuchen: "Der Bahnhof ist sehr übersichtlich und gut ausgeschildert. Es ist gut, dass die Anzeigetafeln am Gleis jetzt auch die Wagenreihung anzeigen, da hat es früher öfter mal Probleme gegeben", erinnert sich die 77-Jährige. Vor allem sei sie aber für die Rolltreppen und Aufzüge dankbar. Dass der neue Hauptbahnhof barrierefrei ist, sei für sie das Wichtigste: "Gerade in meinem Alter machen lange Autofahrten keinen Spaß mehr. Deswegen bin ich auf Züge angewiesen, die ich problemlos erreichen kann." Unter den Fahrgästen gibt es jedoch auch Kritik am Umbau.

