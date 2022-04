Erschossen im Wald: Der Mord am Forstgehilfen 1947 wurde nie gesühnt

Plus Wer hat Johann Schwab ermordet? Das Staatsarchiv hat jetzt eine alte Ermittlungsakte zum Fall des vor 75 Jahren erschossenen Forstgehilfen ausgegraben.

Die damalige Landpolizei ermittelte zwölf Jahre lang. Dann legte sie den Aufsehen erregenden Mordfall endgültig zu den Akten. Der gewaltsame Tod des 30-jährigen Waldhüters Johann Schwab aus Augsburg im März 1947 in einem Forst bei Aystetten ist bis heute ungeklärt geblieben. Nachdem unsere Redaktion über den tragischen Tod des Forstgehilfen vor 75 Jahren berichtete, hat das Staatsarchiv Augsburg sich noch einmal eingehend mit den alten Kriminalakten aus dem Jahr 1947 befasst. Die Archivare wurden fündig. Sie förderten bislang unbekannte Einzelheiten des Tatgeschehens und der folgenden Ermittlungen ans Tageslicht. Gemeldet hat sich nach der AZ-Berichterstattung auch der Neffe des Ermordeten, der das tragische Schicksal der gesamten Familie Schwab schildert.