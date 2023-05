Erschweren zu viele Vorgaben den Wohnungsbau in Augsburg?

Plus Augsburgs Stadtregierung hat versagt, lautet der Vorwurf der Sozialfraktion. Zu viele Regelungen seien zuletzt beim Wohnungsbau dazugekommen, die alles teurer machen.

Die Sozialfraktion fordert von der Stadtregierung ein Umsteuern bei der Wohnungsbaupolitik. Dass aktuell immer weniger neue Wohnungen gebaut werden und viele Bauträger ihre Vorhaben auf Eis legen, hänge einerseits an bundesweiten Rahmenbedingungen, es gebe aber auch "hausgemachte Probleme in Augsburg". Neue städtische Regularien verteuerten das Bauen, gleichzeitig sei die Verwaltung zu langsam. Hier müsse es zügigere Abläufe geben.

"Wir laufen in eine sehr schwierige Phase am Immobilienmarkt und müssen höllisch aufpassen, dass nicht die Bautätigkeit völlig zum Erliegen kommt", so Sozialfraktionsvorsitzender Florian Freund. Es werde nötig sein, sich die städtischen Vorgaben, die in den vergangenen Jahren erlassen wurden, genauer anzuschauen. Die Sozialfraktion sprach zuletzt den Augsburger Energiestandard bei Neubauten (vorerst nur für städtische Gebäude und solche der Wohnbaugruppe gültig) kritisch an, ebenso die in Arbeit befindlichen Neuregelungen zur Gestaltung von Freiflächen. Es sei zu befürchten, dass der Bau von Tiefgaragen dadurch erschwert werde, so Freund. Das mache Wohnungen insgesamt teurer.