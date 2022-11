Erst Corona, jetzt Energiekrise: "Eis am Kö" fällt auch dieses Jahr ins Wasser

Das Augsburger Stadtmarketing wird keine Eislaufbahn am Königsplatz aufbauen. Christkindlesmarkt und Winterland starten aber demnächst.

Die Aktion Eis am Kö kam bei ihrer Premiere 2018 gut an. Mehr als 10.000 Besucher kamen in drei Wochen. Am Königsplatz war eine große Eisbahn geschaffen worden. Auch Disco-Abende gehörten zum Programm. Wegen Corona fiel die Veranstaltung zuletzt aus. Auch in diesem Jahr gibt es kein Zurück zu Eis am Kö. "Wir schließen eine Eisbahn am Kö nicht kategorisch für die Zukunft aus", sagt Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing. Stattfinden werden hingegen der Augsburger Christkindlesmarkt und das Winterland. Bis zur jeweiligen Eröffnung dauert es nicht mehr allzu lange. Das Winterland vor der City-Galerie beginnt am Donnerstag, 17. November. Der Christkindlesmarkt wird am Montag, 21. November, eröffnet.

Schmölz erläutert die Gründe, die zur Absage von Eis am Kö führten: "Aufgrund der geringen Vorplanungszeit – bis zum Sommer war noch nicht klar, ob der Kö als Entzerrungsfläche für den Christkindlesmarkt benötigt wird – ist der Betrieb einer Natureisbahn auch in diesem Jahr nicht geplant." Angesichts der aktuellen Energiepreise sei so etwas in diesem Jahr zudem nicht kalkulierbar und sicherlich auch ein falsches Signal, wenn anderenorts sogar Eishallen für den Breitensport schließen müssten.

Eis am Kö: Veranstalter hofft auf Unterstützung im Jahr 2023

Schmölz sieht dennoch die Chance, dass Eis am Kö zurückkehrt: "Allerdings bedarf es hierzu der Mithilfe von Partnern, welche den Königsplatz von Ende November bis 6. Januar in ein Winter-Wunderland für Familien verwandeln." Dies wäre laut Schmölz eine gute Ergänzung zum Christkindlesmarkt und vor allem auch eine Attraktion über die Feiertage hinweg. Dies sei aber frühestens für das Jahr 2023 ein Thema. Zudem müsse die Organisation mit der Stadt Augsburg abgestimmt werden.

Viele Kommunen hätten in diesem Jahr Kunststoff-Eisbahnen als Alternative gewählt, heißt es beim Veranstalter. "Dieser Weg kommt für uns aber nicht infrage, da diese weder nachhaltig noch umweltfreundlich sind", betont Schmölz. Die Platten bestünden meistens aus Polyethylen. Hier falle für Herstellung, Transport, Entsorgung oder Recycling viel Energie an – und es werde wieder Plastikmüll erzeugt.

Augsburg Marketing gestaltet die Weihnachtsbeleuchtung

Das Stadtmarketing werde dennoch dafür sorgen, dass in der Stadt eine vorweihnachtliche Stimmung einkehrt. So wird die Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr die Besucher der Stadt bis 22 Uhr erfreuen. Auch die beliebten Engel als Ort, um Selfies zu fotografieren, die mit LED-Lichttechnik betrieben werden, würden wieder in der Stadt aufgestellt.

Lesen Sie dazu auch